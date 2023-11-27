Аспиликуэта заявил, что Симеоне требует от игроков стабильности на каждой тренировке
Защитник «Атлетико» Сесар Аспиликуэта рассказал о требованиях главного тренера Диего Симеоне. Он заявил, что специалист хочет видеть стабильную игру от футболистов.
«Симеоне каждый день требует от своих игроков очень многого. Он хочет видеть стабильность на каждой тренировке. Мне близок этот подход, ведь ты не можешь тренироваться вполсилы всю неделю, а затем выйти на выходных и показать хорошее выступление. Во время тренировок ты должен выкладываться так же, как и во время матчей», — цитирует Аспиликуэту Marca.
«Атлетико» с 31 очком занимает третье место в турнирной таблице ла лиги. В этом сезоне 34-летний футболист провел 10 матчей в ла лиге, сделав 1 результативную передачу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|14
|11
|2
|1
|31-9
|35
|
2
|Жирона
|13
|11
|1
|1
|31-16
|34
|
3
|Атлетико
|13
|10
|1
|2
|30-12
|31
|
4
|Барселона
|14
|9
|4
|1
|27-14
|31
|
5
|Р. Сосьедад
|14
|7
|4
|3
|25-17
|25
|
6
|Атлетик
|13
|7
|3
|3
|25-17
|24
|
7
|Бетис
|14
|6
|6
|2
|18-16
|24
|
8
|Хетафе
|14
|4
|7
|3
|17-18
|19
|
9
|Р. Вальекано
|14
|4
|7
|3
|16-18
|19
|
10
|Валенсия
|14
|5
|4
|5
|16-18
|19
|
11
|Лас-Пальмас
|14
|5
|3
|6
|11-13
|18
|
12
|Вильярреал
|14
|4
|3
|7
|21-25
|15
|
13
|Алавес
|14
|4
|3
|7
|14-19
|15
|
14
|Осасуна
|14
|4
|2
|8
|16-24
|14
|
15
|Севилья
|13
|2
|6
|5
|19-19
|12
|
16
|Кадис
|13
|2
|4
|7
|10-20
|10
|
17
|Мальорка
|13
|1
|6
|6
|12-19
|9
|
18
|Сельта
|14
|1
|5
|8
|14-24
|8
|
19
|Гранада
|14
|1
|4
|9
|19-33
|7
|
20
|Альмерия
|14
|0
|3
|11
|16-37
|3
|24.11
|23:00
|
Алавес – Гранада
|3 : 1
|25.11
|16:00
|
Р. Вальекано – Барселона
|1 : 1
|25.11
|18:15
|
Валенсия – Сельта
|0 : 0
|25.11
|20:30
|
Хетафе – Альмерия
|2 : 1
|25.11
|23:00
|
Атлетико – Мальорка
|1 : 0
|26.11
|16:00
|
Вильярреал – Осасуна
|3 : 1
|26.11
|18:15
|
Р. Сосьедад – Севилья
|2 : 1
|26.11
|20:30
|
Кадис – Реал
|0 : 3
|26.11
|23:00
|
Бетис – Лас-Пальмас
|1 : 0
|27.11
|23:00
|
Жирона – Атлетик
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|11
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|9
|
|
Жерар Морено
Вильярреал
|8
|П
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|5
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|12
|2
|2
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|10
|1
|0
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|12
|1
|4