Анчелотти намерен убедить руководство «Реала» выкупить Кепу

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти намерен убедить руководство клуба выкупить из аренды голкипера Кепу Аррисабалагу, права на которого принадлежат «Челси».

По данным Relevo, Анчелотти советует «Реалу» продать Андрея Лунина и сделать сменщиком Тибо Куртуа именно Кепу. Окончательного решения по будущему игрока пока не принято.

В этом сезоне 29-летний футболист провел 10 матчей в ла лиге, 5 из которых отстоял на ноль. Летом Аррисабалага ради трансфера в «Реал» отказал «Баварии».