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Антуан Гризманн: «Я покинул «Атлетико» не для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов или больше трофеев»

08:16
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Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал, почему ушел из «Атлетико».

— Я покинул «Атлетико» не для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов или больше трофеев, — сказал Гризманн в интервью UEFA TV. — Я покинул мадридский клуб, чтобы освоить новый стиль игры, новую философию.

«Атлетико» может выиграть чемпионат Испании и Лигу чемпионов в любой сезон.

Гризманн перешел в «Барселону» летом 2019 года. В текущем сезоне француз провел 14 матчей в ла лиге, в которых забил 5 голов и сделал 5 реультативных передач. В шести встречах Лиги чемпионов форвард забил один гол.

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