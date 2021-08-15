Анчелотти: «Реалу» было сложно найти хорошую позицию между линиями, потому что «Алавес» умело защищался»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча первого тура чемпионата Испании против «Алавеса» (4:1).

«Первый тайм получился медленным, второй — более интенсивный и качественный. Гол Бензема открыл нам двери. Было сложно найти хорошую позицию между линиями, потому что «Алавес» умело защищался. Сказать, что Бензема — только нападающий, недостаточно для него, потому что он имеет индивидуальность.

Команда хорошо поработала на предсезонке. Не было ни одного ленивого игрока с работой. Бэйл также был предан делу, и я думаю, что он станет лучше, потому что его физическое состояние все еще не оптимально. Я хорошо его вижу его мотивацию», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

В составе мадридцев дубль оформил Карим Бензема, еще по голу забили Начо и Винисиус. Хозяева ответили точным ударом Хоселу.

Следующий матч «Реал» проведет 22 августа против «Леванте», «Алавес» днем ранее встретится с «Мальоркой».