Анчелотти прокомментировал ничейный матч «Реала» с «Бетисом»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил игру команды в матче 16-го тура ла лиги против «Бетиса» (1:1).

«Мы провели хороший матч. Результат закономерный. «Реал» пропустил мяч, когда доминировал на поле. В этом матче соперник не заслуживал поражения. «Бетис» показал хороший футбол. Иногда все происходит не так, как нам хотелось бы», — цитирует специалиста Sport.es.

«Реал» клуб набрал 39 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице испанского чемпионата. «Бетис» (26) идет седьмым.