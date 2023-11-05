«Альмерия» проиграла четвертый матч подряд, уступив «Алавесу»

«Алавес» на домашнем поле обыграл «Альмерию» в матче 12-го тура чемпионата Испании — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Мендисорроса».

Единственный гол забил защитник Александр Седлар на 79-й минуте. На 45+1-й минуте полузащитник хозяев Янис Хаджи не реализовал пенальти.

«Алавес» набрал 12 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице ла лиги. «Альмерия» проиграла четвертый матч подряд и находится на последней, 20-й, строчке (3 очка).