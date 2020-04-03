Агент Фабиана Руиса подтвердил интерес со стороны «Реала»

Агент полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса Альваро Торрес сообщил об интересе «Реала» к своему клиенту.

— Очевидно, есть много больших клубов, которые интересуются им, он провел три года на высоком уровне, — цитирует Торреса Canal Sur Radio. — Да, это правда, что «Реал» проявил интерес, мы рассказали об этом «Наполи». Но сейчас он должен сосредоточиться на своей команде.