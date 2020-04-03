Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Агент Фабиана Руиса подтвердил интерес со стороны «Реала»

12:10
Теги:

Агент полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса Альваро Торрес сообщил об интересе «Реала» к своему клиенту.

— Очевидно, есть много больших клубов, которые интересуются им, он провел три года на высоком уровне, — цитирует Торреса Canal Sur Radio. — Да, это правда, что «Реал» проявил интерес, мы рассказали об этом «Наполи». Но сейчас он должен сосредоточиться на своей команде.

В текущем сезоне 24-летний испанец провел 22 матча в серии А, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир