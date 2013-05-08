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Пепе больше не сыграет за "Реал"

8 мая 2013, 12:14
Защитник &quot;Реала&quot; ПЕПЕ. Фото AFP Фото AFP
Защитник &quot;Реала&quot; ПЕПЕ. Фото AFP Фото AFP
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Руководство "Реала" намерено применить к защитнику Пепе дисциплинарные взыскания за нелицеприятные высказывания в адрес главного тренера Жозе Моуринью, информирует Marca. Поведение футболиста в "Королевском клубе" сочли нарушающим корпоративную этику и субординацию. Кроме того, Пепе отлучен от основного состава до конца сезона и выставлен на трансфер.

Напомним, Пепе выступил в защиту вратаря Икера Касильяса и назвал слова Моуринью неадекватными.

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