Скоро вернется в Европу?

Пока Криштиану Роналду пачками забивает в чемпионате Саудовской Аравии, у другого обладателя «Золотого мяча» Карима Бензема проблемы — он почти четыре месяца не отличался в матчах за «Аль-Иттихад». Француза наконец прорвало в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии против «Аль-Вахды».

Команда победила 3:1, но в целом руководство не шибко довольно результатами: «Аль-Иттихад» занимает четвертое место в лиге и вылетел в четвертьфинале местной Лиги чемпионов. У самого Карима 13 мячей и 8 голевых передач в 27 играх — вроде бы неплохо, если не брать в расчет скандальность Бензема. Форвард всеми силами показывает, что ему неинтересно в Саудовской Аравии.

Француз поругался с Нуну, получил неприятное прозвище от болельщиков и саботировал сборы

Проблемы начались в самом начале сезона: сообщалось, что Карим якобы не может найти общий язык с тренером Нуну Эшпириту Санту (вы можете его помнить по «Динамо», «Вулверхэмптону» и быстрому увольнению из «Тоттенхэма»). Француз был огорчен отсутствием капитанской повязки и тактикой, а португалец изначально был против суперзвезды, которая будет требовать свободной роли и освобождения от командного прессинга.

«Аль-Иттихад» продержался до октября, а потом началась череда неудач: три ничьи и два поражения в пяти матчах чемпионата вынудили руководство уволить Нуну. Медиа сообщали, что в перерыве последнего матча перед отставкой тренер даже сказал Кариму: «Ты отличный игрок, но, похоже, тебе лень прессинговать соперника». В общем, португалец не замотивировал бомбардира, и «Аль-Иттихад» проиграл. Что примечательно, болельщики были на стороне Нуну. Бензема упрекали в отсутствии самоотдачи и придумали ему прозвище Бен-Хазима (в переводе с арабского — «Сын поражения»).

Нуну Эшпириту Санту. Фото Reuters

На смену привезли Марселя Гальярдо, который шумел в Аргентине с «Ривер Плейт» и был на карандаше многих топ-клубов Европы. При аргентинце ситуация не сильно исправилась (одна победа в пяти матчах), но была надежда на зимние сборы, которые Бензема благополучно пропустил.

Здесь ситуация очень интересная: футболисты отправились в краткосрочный отпуск, но должны были вернуться к тренировкам 2 января — Карим прилетел в страну с опозданием почти на три недели. Француза пытались оправдать тем, что на острове Маврикия, где он отдыхал, случился циклон, но Гальярдо и руководство доводы не убедили. Марсело отстранил игрока от командных тренировок и первое время даже не ставил в состав. Тут же появились слухи о возвращении Карима в европейский футбол — писали даже о трансфере в «Арсенал».

В итоге Бензема никуда не уехал, а Гальярдо вскоре вернул игрока в старт. «Аль-Иттихад» даже начал побеждать, но Карим не был ключевым фактором успехов команды.

Одновременно с этим на футболиста взвалилась дополнительная головная боль: министр внутренних дел Франции обвинил Бензема в связи с «Братьями-мусульманами» (запрещенная в России террористическая организация) — все из-за того, что игрок поддержал Палестину после удара по сектору Газа. Карим не проигнорировал обвинения и подал на политика в суд за клевету.

Карим Бензема. Фото Global Look Press

«Я не могу выигрывать матчи в одиночку». Карим считает, что в безголевой серии виноваты партнеры

Казалось, Бензема охладил свой пыл. В конце февраля он вышел на связь и всех успокоил: «У меня нет проблем с Марсело Гальярдо, а все те, кто пишет, что я хочу вернуться в Европу — лжецы. Я очень счастлив в клубе».

После этого Карим буквально пропал с радаров: ничем не отмечался в матчах и не давал громких интервью. Однако несколько дней назад нападающий вновь объявился и ответил на всеобщую критику после безголевого отрезка, который составил 114 дней.

«Я не тот Бензема, который был в «Реале», потому что здесь другая игра, другие игроки. Мне нужна помощь на поле, мне нужно много всего. Я не могу выигрывать матчи в одиночку», — сказал Карим.

Претензий Бензема никто не понял. Во-первых, Карим в рамках восьмиматчевой безголевой серии не реализовал аж два пенальти. Во-вторых, в партнерах у француза есть Н'Голо Канте, Фабиньо, бразилец Ромариньо и вернувшийся в состав Жота. Более того, весь «Аль-Иттихад» в рамках восьмиматчевой безголевой серии Бензема забил 12 мячей.

В общем, слова Карима вообще неубедительны и выглядят нелепой попыткой оправдаться за плохую игру. Очевидно, Бензема воспринял слова о футбольной пенсии в Саудовской Аравии чересчур буквально, демонстративно показывая отсутствие интереса к местному футболу. Болельщиков клуба это, может, и не устраивает, но руководство точно не будет лишний раз ругаться с нападающим: все-таки он отлично исполняет роль пиар-фигуры, заставляя весь мир обсуждать «Аль-Иттихад».