В клубе Джеррарда отреагировали на приглашение Карасева обслужить матч чемпионата Саудовской Аравии

Вице-президент «Аль-Иттифака» Хатем Элмесихел в комментарии для «СЭ» высказался о работе российского арбитра Сергея Карасева на матче между «Аль-Хилялем» и «Аль-Насром».

«Сергей уже не первый раз приезжает к нам. Если его уже приглашали, это значит, что он хорошо проявил себя», — сказал Элмесихел «СЭ».

Ранее стало известно, что российский арбитр Сергей Карасев рассудит центральный матч 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Хилялем» и «Аль-Насром». Об этом сообщило издание Al-Jazeera. Встреча состоится 1 декабря в Эр-Рияде.

Ранее российская бригада судей уже работала на матче между «Аль-Хилялем» и «Аль-Насром» (2:1) 24 декабря 2015 года.

После 14 туров премьер-лиги «Аль-Хиляль» набрал 38 очков и лидирует в турнирной таблице. «Аль-Наср» занимает второе место с 34 очками.