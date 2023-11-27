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Карасев заявил, что ему ничего не известно о назначении на матч чемпионата Саудовской Аравии

Виктория Кравченко
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Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский арбитр Сергей Карасев считает, что ему ничего не известно о назначении на матч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср». Он отметил, что РФС ведет переговоры.

Ранее в СМИ сообщалось, что судья будет работать главным арбитром матча 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии между лидером турнира «Аль-Хилялем» и «Аль-Насром».

«Ничего не знаю (о назначении). РФС ведет переговоры», — цитирует Карасева «Матч ТВ».

После 14 туров премьер-лиги «Аль-Хиляль» набрал 38 очков и лидирует в турнирной таблице. «Аль-Наср» занимает второе место с 34 очками.

Игра запланирована на 1 декабря.

Источник: https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1985765_Karasev_ne_v_kurse_naznachenija_na_match_chempionata_Saudovskoj_Aravii_AlKhilal__AlNasr?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Сергей Карасев (судья)
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