Карасев — о судействе в Саудовской Аравии: «Протянули нам руку помощи»

Российский арбитр Сергей Карасев ответил на вопрос о судействе на матчах чемпионата Саудовской Аравии.

— Как прошла ваша поездка в Саудовскую Аравию?

— Все как обычно великолепно. Были там не один раз. Возможно, еще пригласят, потому что были довольны нашим судейством.

— Насколько полезна эта история в текущих условиях?

— Конечно, полезна. Мы никуда же не выезжаем. Это как смена декораций. Мы привыкли выезжать куда-то судить, к сожалению, пока живем в этой ситуации, надеюсь, она разрешится. Саудовская Аравия протянула нам руку помощи.

44-летний Карасев в качестве арбитра ВАР обслужил игру 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Охдуд» — «Аль-Иттифак» (1:0). 30 ноября бригада судей во главе с Карасевым обслуживала матч «Абха» — «Аль-Ахли» (0:6).