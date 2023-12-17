Роналду назван самым популярным спортсменом в истории по запросам в Google

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду признан самым популярным спортсменом в истории по запросам в поисковой системе Google.

«Благодарен за то, что меня удостоили звания самого популярного спортсмена в истории по запросам в Google», — написал 38-летний португалец в своем аккаунте в cоцсети X.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с начала этого года. В текущем сезоне он провел за саудовский клуб 22 матча, забил 20 мячей и сделал 10 результативных передач.

Ранее Роналду играл за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг». Футболист пять раз становился обладателем «Золотого мяча»

В декабре стало известно, что Роналду и нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не попали в топ-10 среди спортсменов по запросам в Google за 2023 год.