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Сегодня, 15:24

В Саудовской Аравии заявили, что ждут приезда французского форварда Мбаппе в любой момент

Алина Савинова
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Директор Саудовской профессиональной футбольной лиги Майкл Эменало ответил на вопрос о шансах форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе попасть в один из клубов страны.

«С Мбаппе разговор открыт, но мы не знаем, какой выбор он хочет сделать. Наша позиция предельно ясна: любой игрок такого калибра знает, как нас найти. Если возникнет хоть какой-то интерес у Мбаппе к тому, чтобы стать частью того, что мы строим, сейчас или в будущем, мы не сможем отвергнуть эту возможность. Он мой любимый футболист», — приводит Marca слова Эменало.

Летом сообщалось, что Мбаппе хотел приобрести «Аль-Хиляль», который был готов предложить футболисту контракт с зарплатой в 700 миллионов евро в год. Однако футболист отказался от переговоров с представителями саудовского клуба.

В декабре появилась информация, что Мбаппе подпишет новое соглашение с «ПСЖ» при условии, что оно будет долгосрочным.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 14 матчей в лиге 1, в которых забил 15 голов и отметился 2 результативными передачами.

Источник: https://www.marca.com/futbol/liga-arabia-saudi/2023/12/16/657d715322601dc3258b45c6.html
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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