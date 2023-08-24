Прошла жеребьевка группового этапа азиатской Лиги чемпионов: «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Истиклолом» Черевченко
Прошла жеребьевка группового этапа азиатской Лиги чемпионов
24 августа в Куала-Лумпур (Малайзия) состоялась жеребьевка группового этапа азиатской Лиги чемпионов.
10 групп разделены на Западную и Восточную зоны.
В западной «Аль-Наср» Криштиану Роналду попал в группу E с с иранским «Персеполисом», катарским «Аль-Духайлем» и таджикистанским «Истиклолом», который тренирует российский специалист Игорь Черевченко.
«Аль-Хиляль», за который выступают Неймар и Малком, сыграет в группе D против «Нассаджи» (Иран), «Мумбаи Сити» (Индия) и «Навбахора» (Узбекистан).
«Аль-Иттихад» Карима Бензема встретится в группе C с «Сепаханом» (Иран), «Эйр Форс» (Ирак) и АГМК (Узбекистан).
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