Мостовой считает, что Роналду совершит результативные действия в следующем матче «Аль-Насра»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором сыграет команда Криштиану Роналду «Аль-Наср» против «Аль-Иттифака».

«У Роналду такая карьера, что она на 100 лет вперед не может быть закатом. У таких людей, как Месси и Роналду, нет смысла в завершении карьеры. Они такое сделали в футболе, что людям еще лет 100 не повторить их достижений. Мы должны радоваться, что они вообще существуют. Роналду приехал в Саудовскую Аравию и там стал лучшим. А у нас многие к 30 годам заканчивают карьеру. Роналду знаю, а вот бывшего игрока ЦСКА Витиньо — нет. Скорее всего, встреча завершится победой команды Роналду. Думаю, он же и отличится в игре», — цитирует Мостового ODDS.RU.

Матч 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» — «Аль-Иттифак» пройдет 22 декабря в Бурайде и начнется в 18.00 мск.

На данный момент «Аль-Наср» располагается на второй строчке турнирной таблицы Саудовской Аравии с 37 очками. «Аль-Иттифак» занимает восьмое место с 24 баллами.