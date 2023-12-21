Каманцев сообщил о возможных назначениях российских судей на матчи в Саудовской Аравии

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал «СЭ» о возможных назначениях российских арбитров на матчи в чемпионат Саудовской Аравии.

— Есть ли планы по отправлению наших арбитров на ближайшие матчи в Саудовской Аравии?

— Это вопрос к коллегам из Саудовской Аравии. Надеюсь, что наши арбитры покажут необходимый класс и будут получать приглашения. В данном случае наша роль больше обеспечительная, поскольку мы дали необходимые характеристики на арбитров на их текущую форму. Мы предупредили арбитров о том, что в отпуск уходить рано. У нас Левников относительно недавно отработал. Не исключены назначения еще до рестарта РПЛ. Если будет потребность, мы с удовольствием предоставим Саудовской Аравии наших арбитров. Они с удовольствием съездят, — сказал Каманцев «СЭ».

24 октября РФС подписал соглашение о сотрудничестве с Федерацией футбола Саудовской Аравии в области судейства.

Ранее 44-летний Сергей Карасев в качестве арбитра ВАР обслужил игру 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Охдуд» — «Аль-Иттифак». 30 ноября бригада судей во главе с Карасевым обслуживала матч «Абха» — «Аль-Ахли» (0:6).