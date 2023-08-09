Малком забил гол за «Аль-Хиляль» во втором матче подряд

Форвард «Аль-Хиляля» Малком забил гол в матче полуфинала Кубка арабских чемпионов против «Аль-Шабаба» — 2:0.

26-летний бразилец отличился во второй игре подряд. Ранее Малком отметился голом в дебютном матче за клуб в 1/4 финала Кубка арабских чемпионов против «Аль-Иттихада» (3:1).

Малком выступал за «Зенит» с августа 2019 года. Этим летом нападающий перешел в «Аль-Хиляль».

Победитель матча «Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб» в финале турнира сыграет с «Аль-Насром».