Мартинес: «Роналду голоден до голов, как 18-летний игрок»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался об игре форварда команды Криштиану Роналду.

«Криштиану Роналду голоден до голов, как 18-летний игрок. Он образец для подражания, он всегда старается занять правильную позицию и ищет момент, чтобы забить гол», — приводит Goal слова тренера.

Сборная Португалии выиграла все 10 матчей квалификации Евро-2024 и вышла в финальную часть турнира. На счету 38-летнего Роналду 10 голов в 9 играх.

В декабре 2022 года Роналду перешел в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Его контракт с командой рассчитан до лета 2025 года.