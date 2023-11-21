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Мартинес: «Роналду голоден до голов, как 18-летний игрок»

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался об игре форварда команды Криштиану Роналду.

«Криштиану Роналду голоден до голов, как 18-летний игрок. Он образец для подражания, он всегда старается занять правильную позицию и ищет момент, чтобы забить гол», — приводит Goal слова тренера.

Сборная Португалии выиграла все 10 матчей квалификации Евро-2024 и вышла в финальную часть турнира. На счету 38-летнего Роналду 10 голов в 9 играх.

В декабре 2022 года Роналду перешел в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Его контракт с командой рассчитан до лета 2025 года.

Источник: https://www.goal.com/en/lists/cristiano-ronaldo-still-hungry-goals-as-18-year-old-despite-ineffective-display-iceland-portugal-boss-roberto-martinez/blt9065e594de17febd#cs3582c2185d9f82b8
Криштиану Роналду
Футбол
Сборная Португалии по футболу
Роберто Мартинес
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