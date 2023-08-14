Голевая передача Бензема помогла «Аль-Иттихаду» разгромить «Аль-Раед» в первом туре чемпионата Саудовской Аравии

«Аль-Иттихад» в гостях обыграл «Аль-Раед» в матче 1-го туре чемпионата Саудовской Аравии — 3:0.

За «Аль-Иттихад» с первых минут играли бывший форвард «Реала» Карим Бензема, экс-хавбек «Ливерпуля» Фабиньо и бывший полузащитник «Челси» Н'Голо Канте.

Дублем за гостей отметился Игор Коронадо, забивший на 73-й и 79-й минутах. Еще один мяч на счету Абдерразака Хамдаллы (58-я минута), голевую передачу на которого отдал Бензема.