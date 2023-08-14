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Голевая передача Бензема помогла «Аль-Иттихаду» разгромить «Аль-Раед» в первом туре чемпионата Саудовской Аравии

Голевая передача Бензема помогла «Аль-Иттихаду» разгромить «Аль-Раед»
Игнат Заздравин
Корреспондент
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Карим Бензема.
Фото AFP

«Аль-Иттихад» в гостях обыграл «Аль-Раед» в матче 1-го туре чемпионата Саудовской Аравии — 3:0.

За «Аль-Иттихад» с первых минут играли бывший форвард «Реала» Карим Бензема, экс-хавбек «Ливерпуля» Фабиньо и бывший полузащитник «Челси» Н'Голо Канте.

Дублем за гостей отметился Игор Коронадо, забивший на 73-й и 79-й минутах. Еще один мяч на счету Абдерразака Хамдаллы (58-я минута), голевую передачу на которого отдал Бензема.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 1-й тур
14 авг, 00:00. King Abdullah Stadium (Бурайда)
Аль-Раед
0:3
Аль-Иттихад Джедда
Карим Бензема
Н`Голо Канте
Фабио Энрике Таварес (Фабиньо)
Футбол
ФК Аль-Иттихад
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