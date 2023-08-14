Голевая передача Бензема помогла «Аль-Иттихаду» разгромить «Аль-Раед» в первом туре чемпионата Саудовской Аравии
Голевая передача Бензема помогла «Аль-Иттихаду» разгромить «Аль-Раед»
«Аль-Иттихад» в гостях обыграл «Аль-Раед» в матче 1-го туре чемпионата Саудовской Аравии — 3:0.
За «Аль-Иттихад» с первых минут играли бывший форвард «Реала» Карим Бензема, экс-хавбек «Ливерпуля» Фабиньо и бывший полузащитник «Челси» Н'Голо Канте.
Дублем за гостей отметился Игор Коронадо, забивший на 73-й и 79-й минутах. Еще один мяч на счету Абдерразака Хамдаллы (58-я минута), голевую передачу на которого отдал Бензема.
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