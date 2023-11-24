Дубль Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Ахдуд»

«Аль-Наср» дома разгромил «Аль-Ахдуд» в матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 3:0.

У хозяев дубль оформил Криштиану Роналду, для которого голы стали 14-м и 15-м в этом сезоне премьер-лиги.

«Аль-Наср» набрал 34 очка и приблизился в турнирной таблице к лидеру сезона «Аль-Хилялю» (35 очков и один матч в запасе). 1 декабря команды сыграют между собой в 15-м туре. Матч состоится в Эр-Рияде.

«Аль-Ахдуд» с 10 очками занимает предпоследнее 17-е место.