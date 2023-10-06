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«Аль-Наср» Роналду прервал 10-матчевую серию побед, сыграв вничью с «Абхой»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Аль-Наср» дома сыграл вничью с «Абхой» в матче 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 2:2.

Хозяева выигрывали со счетом 2:0 по ходу встречи — на 3-й минуте отличился Отавио, а на 28-й преимущество «Аль-Насра» удвоил Талиска.

На 36-й минуте отставание «Абхи» сократил Саад Бгуир, реализовавший пенальти. Решающий гол на 90+2-й минуте забил Карл Токо-Экамби.

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду вышел на поле с первых минут и отыграл весь матч.

У «Аль-Насра» прервалась 10-матчевая серия побед во всех турнирах. В последний раз команда Роналду теряла очки в августе.

06.10.2023 | Аль-Наср — Абха
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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