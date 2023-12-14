«Аль-Иттихад» предлагает Алабе 20 миллионов евро в год

Защитник «Реала» Давид Алаба в конце лета 2023 года «Аль-Иттихад» сделал ему предложение на сумму около 20 миллионов евро за сезон, сообщает Relevo.

По данным источника, австриец не отклонил предложение клуба — он сможет принять его в любое время, поскольку саудовцы не установил срок его действия.

Сообщается, что сейчас 31-летний защитник не планирует покидать «Реал», поскольку хочет продолжать играть на топ-уровне.

Контракт Алабы с мадридцами действует до лета 2026 года. В текущем сезоне он сыграл за клуб 16 матчей и отдал 2 голевые передачи.