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Сегодня, 15:45

«Аль-Иттихад» предлагает Алабе 20 миллионов евро в год

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Реала» Давид Алаба в конце лета 2023 года «Аль-Иттихад» сделал ему предложение на сумму около 20 миллионов евро за сезон, сообщает Relevo.

По данным источника, австриец не отклонил предложение клуба — он сможет принять его в любое время, поскольку саудовцы не установил срок его действия.

Сообщается, что сейчас 31-летний защитник не планирует покидать «Реал», поскольку хочет продолжать играть на топ-уровне.

Контракт Алабы с мадридцами действует до лета 2026 года. В текущем сезоне он сыграл за клуб 16 матчей и отдал 2 голевые передачи.

Давид Алаба
ФК Аль-Иттихад
ФК Реал
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