«Аль-Хиляль» сыграет с «Аль-Вахдой» в чемпионате Саудовской Аравии 15 декабря

«Аль-Хиляль» на своем поле примет «Аль-Вахду» в матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии в пятницу, 15 декабря. Игра пройдет на международном стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

Ключевые события «Аль-Хиляль» — «Аль-Вахда» будут доступны на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-сервис «Okko Спорт» (необходимо подключить платную подписку). Начало эфира — в 17.55 мск.

Команда из Эр-Рияда с 44 баллами возглавляет турнирную таблицу. Клуб из Мекки набрал 22 балла и занимает 9-ю строчку.

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