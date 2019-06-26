Зобнин заявил, что практически не употребляет алкоголь

Полузащитник сборной России и "Спартака" Роман Зобнин ответил на вопросы женской сборной страны. Видео опубликовала пресс-служба РФС.

- Что касается алкоголя, практически его не пью, - сказал Зобнин. - Но когда какие-то праздники, то это вино. Если крепкие напитки, то виски какой-нибудь хороший. Пиво не пью, водку тоже, шампанское тоже не люблю. Шампанское, понятно, на Новый год, даже если не любишь, надо чуть-чуть выпить.

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