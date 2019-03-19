Зобнин не полетит со сборной в Бельгию. Операция пройдет в ближайшие дни

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии здоровья полузащитника "Спартака" Романа Зобнина, который получил травму в матче 20-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:1). Специалист отметил, что сам игрок не понял, в каком из эпизодов это произошло.

– Роман Зобнин лишний раз подтвердил, что он мужественный человек. В игре с "Зенитом" он получил травму, но не понял, когда. Говорит – в пылу борьбы, – сказал Безуглов. – Вероятно, наступили на кисть, в результате чего он получил перелом третьей пястной кости правой кисти с небольшим смещением. Мы увидели это в сборной, провели обследование. Понятно, что эта травма требует оперативного вмешательства.

С нашей стороны была попытка протестировать его в рабочем режиме, потому что операцию можно было сделать и через несколько дней, но болевой синдром, который есть у Романа, не позволяем ему вести контактную борьбу. Ее будет вдоволь в игре с Бельгией, это понятно. Поэтому принято решение оставить его в Москве. В ближайшее время, может быть даже завтра или послезавтра, будет выполнено оперативное вмешательство. Уверен, все будет хорошо. О результатах лучше спрашивать в клубе. (Андрей Михайлов)