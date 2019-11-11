Жемалетдинов заявил, что у сборной России боевое настроение перед матчем с Бельгией
14:55
Полузащитник сборной России Рифат Жемалетдинов перед матчем отборочного турнира Евро-2020 против команды Бельгии рассказал о настроении в команде.
— Сегодня была более восстановительная тренировка, — цитирует Жемалетдинова ТАСС. — Настроение отличное, физическое состояние тоже хорошее, мы работаем, готовимся к матчу, у нас отличное, боевое настроение, все готовы сыграть. Соперник серьезный, поэтому будем отдавать все силы, чтобы победить его.
Матч Россия — Бельгия состоится в Санкт-Петербурге 16 ноября и начнется в 20.00 по московскому времени.
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