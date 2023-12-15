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Сегодня, 17:50

Семин назвал Сербию серьезным соперником

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин отреагировал на информацию о возможном контрольном матче национальной команды против Сербии.

«Если у сборной России состоится спарринг с Сербией, то это будет очень хорошо для нашей национальной команды. Сербы — серьезный соперник, такие игры на сегодняшний момент очень нужны. Будет ли у наших футболистов на эту игру больше мотивации, чем на условную Кубу? Мы Кубе забили много голов, это говорит о том, что наши ребята и тогда были мотивированы. Можно ли говорить, что матч с Сербией — положительный сдвиг в сторону возвращения России к официальным международным соревнованиям? Могу сказать, что уже хорошо, что мы играем международные матчи. Дальше тяжело что-то предсказать», — приводит слова Семина Metaratings.ru

Сборная России может провести товарищеский матч с Сербией в Санкт-Петербурге в конце марта 2024 года, если сербская федерация футбола получит одобрение от ФИФА и УЕФА.

Источник: https://metaratings.ru/news/semin-serbiya-sereznyi-sopernik-takie-igry-na-segodnyashnii-moment-ochen-nuzhny-sbornoi-rossii-315626/
Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
Юрий Семин
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