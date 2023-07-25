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Сегодня, 14:28

Колосков — об отказе сборной Египта: «Придет время, и все сочтут за честь играть с Россией»

Валерия Яшвили
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» прокомментировал заявление Египетской футбольной ассоциации о невозможности проведения товарищеского матча со сборной России.

«Я убежден, что РФС будет дальше продолжать политику организации товарищеских матчей. И эта политика правильная, потому что других вариантов пока нет. Сейчас нужно играть со всеми. Главное, чтобы сборная функционировала. Придет время, и все сочтут за честь играть с Россией. А пока мы, к сожалению, вынуждены просить с нами сыграть», — сказал Колосков «СЭ».

Сегодня, 25 июля, пресс-служба Египетской футбольной ассоциации сообщила Sport24 об отказе от идеи проведения товарищеского матча с Россией.

11 июля генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что ведутся переговоры о возможном проведении товарищеского матча со сборной Бразилии. На 12 сентября запланирован матч между сборными России и Катара, который должен пройти в Дохе.

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

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Сборная Египта по футболу
Сборная России по футболу
Вячеслав Колосков
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