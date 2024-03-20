Карпин: «Сербия — сильная сборная. Кого бы выделил? Митровича»

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о сборной Сербии.

— Сербия — достаточно сильная сборная. Однозначно, по-моему мнению, сильнейшая команда, с которой мы играем после отстранения. Трудно судить, упал ли уровень нашей сборной или нет, так как не с чем сравнивать. Когда ты участвуешь в официальных турнирах, ты можешь сравнивать. Сейчас мы проводим товарищеские матчи, которые не дают тебе три очка. У нас были хорошие матчи и нехорошие матчи. Плюс у нас играют разные составы против разных сборных.

— Душан Тадич отметил у нашей сборной Головина. Кого бы вы выделили у сербов?

— Если вы хотите услышать фамилии, нападающего Александра Митровича.

Сборная России проведет товарищескую встречу со сборной Сербии 21 марта на «ВТБ-Арене» в Москве. Начало игры — в 20.00 по местному времени.