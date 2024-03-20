Карпин: «Верю ли в конспирологию из-за отсутствия Влаховича? Без понятия»

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о том, что форвард сборной Сербии Душан Влахович не сыграет в товарищеском матче.

— Некоторые сербские футболисты из европейских клубов, в том числе Влахович, не приехали из-за повреждений и личных причин. Верите в конспирологию, в то, что их предупредили, сказали не ездить в Россию, как это было осенью у других сборных?

— Думаете, что я что-то знаю? Мое мнение — без понятия. Не интересовался этим вопросом. Что интересного для меня? Не приехали и не приехали. Сто процентов сейчас приехали ребята не хуже.

21 марта сборная России проведет товарищескую встречу со сборной Сербии, а 25-го — против Парагвая. Обе игры состоятся на «ВТБ-Арене» в Москве.