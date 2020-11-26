Народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов высказал «СЭ» свое мнение об интервью Станислава Черчесова, в котором главный тренер сборной России открыто выразил недовольство игрой некоторых футболистов.

— Это плохое интервью, — заявил Баринов «СЭ». — Тренер так не должен говорить. Наверное, ему не надо ходить на интервью, а надо заниматься футболом. Черчесова легко завести любыми вопросами, тут он перегнул палку. Но я не считаю, что его надо убирать из сборной. Он должен помнить пословицу — от любви до ненависти один шаг. Но ругать футболистов в прессе — последнее дело. Я надеюсь, у Леши с Антоном хватит мудрости не обижаться на тренера, а работать. Интервью мне не понравилось. Я не помню, чтобы Семин ругал футболистов и зрителей в прессе. Вот таким должен быть тренер. (Константин Колмаков)