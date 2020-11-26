Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Валерий Баринов об интервью Черчесова: «Ругать футболистов в прессе — последнее дело. Тренер не должен так говорить»

15:03
Валерий Баринов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Валерий Баринов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Теги:

Народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов высказал «СЭ» свое мнение об интервью Станислава Черчесова, в котором главный тренер сборной России открыто выразил недовольство игрой некоторых футболистов.

— Это плохое интервью, — заявил Баринов «СЭ». — Тренер так не должен говорить. Наверное, ему не надо ходить на интервью, а надо заниматься футболом. Черчесова легко завести любыми вопросами, тут он перегнул палку. Но я не считаю, что его надо убирать из сборной. Он должен помнить пословицу — от любви до ненависти один шаг. Но ругать футболистов в прессе — последнее дело. Я надеюсь, у Леши с Антоном хватит мудрости не обижаться на тренера, а работать. Интервью мне не понравилось. Я не помню, чтобы Семин ругал футболистов и зрителей в прессе. Вот таким должен быть тренер. (Константин Колмаков)

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир