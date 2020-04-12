В сборной России составили символическую команду отечественных космонавтов

Официальный Twitter сборной России опубликовал новую запись. В ней содержится «символическая сборная» отечественных космонавтов". Сегодня отмечается день космонавтики.

Эта команда открыла для нас бесконечность. С Днем космонавтики ?? pic.twitter.com/Q8fBvguYSP — Сборная России (@TeamRussia) April 12, 2020

Команда выглядит так: Юрий Гагарин, Валерий Быковский, Владимир Комаров, Павел Попович, Андриян Николаев, Владислав Волков, Валентина Терешкова, Герман Титов, Владимир Шаталов, Светлана Савицкая, Алексей Леонов. «Главный тренер»: Сергей Королев.

— Эта команда открыла для нас бесконечность. С днем космонавтики, — говорится в сообщении.

День космонавтики отмечается 12 апреля. В этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля.