Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

В сборной России составили символическую команду отечественных космонавтов

11:56
&quot;Команда&quot; отечественных космонавтов. Фото Сборная России.
&quot;Команда&quot; отечественных космонавтов. Фото Сборная России.
Теги:

Официальный Twitter сборной России опубликовал новую запись. В ней содержится «символическая сборная» отечественных космонавтов". Сегодня отмечается день космонавтики.

Команда выглядит так: Юрий Гагарин, Валерий Быковский, Владимир Комаров, Павел Попович, Андриян Николаев, Владислав Волков, Валентина Терешкова, Герман Титов, Владимир Шаталов, Светлана Савицкая, Алексей Леонов. «Главный тренер»: Сергей Королев.

— Эта команда открыла для нас бесконечность. С днем космонавтики, — говорится в сообщении.

День космонавтики отмечается 12 апреля. В этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир