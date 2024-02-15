Представитель Захаряна надеется, что Арсен будет вызван в сборную на матчи с Сербией и Парагваем

Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин в комментарии для «СЭ» высказался о шансах футболиста быть вызванным в сборную России на матчи против Сербии и Парагвая.

«Он в таком плотном графике не был никогда, играет раз в три дня в чемпионате, Кубке Испании, Лиге чемпионов. Так что у него нон-стопом идет все с января. Будем надеяться на ответное противостояние с "ПСЖ".

Сейчас посмотрим, вызовут ли его в сборную. У нас не так много легионеров сейчас. Все, естественно, зависит от главного тренера, но будет интересно посмотреть на Захаряна, Кузяева, Головина и других», — сказал Голубин «СЭ».

14 февраля РФС объявил о проведении товарищеского матча против сборной Парагвая. Игра состоится 25 марта на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Перед этим команда Валерия Карпина 21 марта там же сыграет со сборной Сербии.