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15 февраля, 11:34

Представитель Захаряна надеется, что Арсен будет вызван в сборную на матчи с Сербией и Парагваем

Микеле Антонов
Корреспондент
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Арсен Захарян.
Фото Global Look Press

Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин в комментарии для «СЭ» высказался о шансах футболиста быть вызванным в сборную России на матчи против Сербии и Парагвая.

«Он в таком плотном графике не был никогда, играет раз в три дня в чемпионате, Кубке Испании, Лиге чемпионов. Так что у него нон-стопом идет все с января. Будем надеяться на ответное противостояние с "ПСЖ".

Сейчас посмотрим, вызовут ли его в сборную. У нас не так много легионеров сейчас. Все, естественно, зависит от главного тренера, но будет интересно посмотреть на Захаряна, Кузяева, Головина и других», — сказал Голубин «СЭ».

14 февраля РФС объявил о проведении товарищеского матча против сборной Парагвая. Игра состоится 25 марта на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Перед этим команда Валерия Карпина 21 марта там же сыграет со сборной Сербии.

Арсен Захарян
Футбол
Сборная Парагвая по футболу
Сборная России по футболу
ФК Реал Сосьедад
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