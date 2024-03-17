В Федерации футбола Нигерии оценили возможность проведения матча со сборной России в этом году

Генеральный секретарь Федерации футбола Нигерии Мухаммад Сануси ответил на вопрос о возможном проведении товарищеского матча между сборными Нигерии и России в 2024 году.

— Чтобы сыграть с нашей сборной, российской стороне нужно отправить предложение. Если оно будет, мы его рассмотрим, — цитирует Сануси Sport24.