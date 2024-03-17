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17 марта, 22:21

В Федерации футбола Нигерии оценили возможность проведения матча со сборной России в этом году

Виктория Кравченко
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Генеральный секретарь Федерации футбола Нигерии Мухаммад Сануси ответил на вопрос о возможном проведении товарищеского матча между сборными Нигерии и России в 2024 году.

— Чтобы сыграть с нашей сборной, российской стороне нужно отправить предложение. Если оно будет, мы его рассмотрим, — цитирует Сануси Sport24.

В рамках мартовского тренировочного сбора национальная команда России проведет 2 товарищеских встречи — с Сербией (21 марта) и Парагваем (25 марта). Обе игры пройдут в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

Источник: https://sport24.ru/football/news-630388-v-federatsii-futbola-nigerii-otsenili-shansy-provesti-match-so-sbornoy-rossii-v-2024-godu
Сборная Нигерии по футболу
Сборная России по футболу
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