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Тукманов объяснил, почему согласен с отказом от участия России в Кубке Азии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Тукманов объяснил, почему согласен с тем, что сборной России не нужно участвовать в Кубке Азии.

«Я думаю, что проведение данного турнира будет не в самые удобные для нас сроки. Футболисты будут в отпуске и собираться ехать на этот турнир незачем, потому что, в этом сезоне у нас никаких международных матчей не будет, поэтому, я считаю, что и РФС, и тренерский штаб сборной России приняли верное решение отказаться от участия в Кубке Азии. Там будет жарко и турнир ни к чему. Баллов он нам в рейтинге не добавит, на мой взгляд, это верное решение», — приводит слова Тукманова Vprognoze.ru.

Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В нем будут участвовать сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Афганистана.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10812218-byvshij-vice-prezident-rfs-obyasnil-pochemu-soglasen-s-otkazom-ot-uchastiya-rossii-v-kubke-azii.html
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
Александр Тукманов
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