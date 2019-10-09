«Тренируемся на позитиве». Соболев, Черышев и Головин на одном фото

В официальном Twitter сборной России появилась фотография на которой изображены нападающий «Ростова» Александр Соболев, защитник «Зенита» Вячеслав Караваев полузащитник «Валенсии» Денис Черышев, хавбек «Монако» Александр Головин и защитник ЦСКА Мариу Фернандес.

Футболисты национальной команды в среду проводят предыгровую тренировку накануне отборочного матча Евро-2020 против Шотландии. Матч пройдет в Лужниках в четверг, 10 октября и начнется в 21.45 по московскому времени.

Тренируемся на позитиве ? pic.twitter.com/xAV7SALyaD — Сборная России (@TeamRussia) October 9, 2019

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