Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Сборная России

«Тренируемся на позитиве». Соболев, Черышев и Головин на одном фото

15:32
Теги:

В официальном Twitter сборной России появилась фотография на которой изображены нападающий «Ростова» Александр Соболев, защитник «Зенита» Вячеслав Караваев полузащитник «Валенсии» Денис Черышев, хавбек «Монако» Александр Головин и защитник ЦСКА Мариу Фернандес.

Футболисты национальной команды в среду проводят предыгровую тренировку накануне отборочного матча Евро-2020 против Шотландии. Матч пройдет в Лужниках в четверг, 10 октября и начнется в 21.45 по московскому времени.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир