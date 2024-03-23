Шабаров — о победе молодежной сборной России над «Насионалем»: «Мы, может, даже транжирили моменты»

Старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров в комментарии для «СЭ» высказался о победе команды над уругвайским «Насионалем» U21 (7:2) в товарищеском матче.

«Счет разгромный. Наверное, соперник отнесся к этой игре действительно как к товарищеской. Несмотря на то, что они постарше, наверное, такого желания, как у сборной Уругвая позавчера, не было, — сказал Шабаров «СЭ». — Это не умаляет достоинства нашей команды. Большую часть времени первого тайма мы играли достаточно агрессивно. Может быть, не все получалось с точки зрения взаимодействия в отборе мяча, но ряд хороших действий на перехвате и создание быстрых атак сыграли важную роль. Мы, может, даже транжирили моменты, которые создавали. Начало второго тайма не понравилось. Мы перестроились в обороне, но стали хуже играть на мяче, открываться и подстраиваться. Поэтому быстро теряли мячи, игра переместилась на нашу половину поля и логично привела к голу, а затем и к пенальти, пусть и спорному».

Также старший тренер молодежной сборной России оценил роль замен в матче.

«Замены освежили игру. Чувствовалось, что ребята, которые играли в первом тайме подустали, не хватало им свежести. Думаю, поэтому счет и стал таким крупным. Матч мог закончиться по-разному. Момент, когда Худяков потащил пенальти, наверное, — ключевой, потому что, если бы счет стал 3:2, то все могло бы быть по-другому. Проанализируем действия каждого футболиста детально, в ряде эпизодов команда сыграла положительно. И то, что пытались играть до последнего активно — это плюс», — добавил Шабаров.

Артем Быковский и Илья Родионов оформили дубль, также по голу забили Кирилл Глебов, Александр Чупаев и Игорь Дмитриев. Во втором тайме вратарь Даниил Худяков отразил удар с пенальти.

Матч начался с минуты молчания в память о жертвах трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл».