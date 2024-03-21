Тарханов: «Головин — главный козырь сборной России»

Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мыслями в преддверии товарищеского матча Россия — Сербия.

«Не надо делать из Сербии какого-то непобедимого соперника. Да, крепкая команда, но и в составе нашей сборной не последние игроки. Надо выходить и играть на победу. А как иначе перед домашними трибунами? Игроки должны подарить зрителям праздник, поэтому надо играть смело и в атаку. Главный козырь сборной России? Думаю, что это Головин. Александр сейчас повыше уровнем, чем остальные», — приводит «РБ Спорт» слова Тарханова.

Матч между Россией и Сербией пройдет в четверг, 21 марта, на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 20.00 по московскому времени.