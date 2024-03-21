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21 марта, 16:43

Дьяков рассказал, чего ждет от матча России против Сербии

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Спартака» и «Динамо» Виталий Дьяков рассказал об ожиданиях от игры сборной России в товарищеском матче против Сербии.

«В ближайших матчах будет отличная возможность оценить уровень сборной, увидеть, в какой форме находятся футболисты национальной команды, и посмотреть, на что мы бы могли рассчитывать, если бы сейчас до сих пор принимали участие в официальных играх.

Поэтому не согласен с мнением, что как-то тревожно за оборону сборной России в матче с сербами, где предстоит сыграть против Йовича, Тадича, Милинковича-Савича и других. Не нужно никого бояться, играем 11 на 11, у всех футболистов две ноги, две руки, одна голова. Все в равных условиях», — цитирует Дьякова Legalbet.

21 марта сборная России проведет товарищеский матч с Сербией, а 25 марта сыграет с Парагваем. Обе встречи состоятся в Москве на «ВТБ Арене».

 

 

Источник: https://legalbet.ru/news/ne-ispitivayu-trevogi-za-oboronu-sbornoj-rossii-ne/
Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
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