Желько Петрович заявил, что сербам придется очень тяжело в матче с Россией

Главный тренер «Зриньски» Желько Петрович считает, что игроки сборной России будут очень мотивированны на матч с Сербией.

«Не так важно, были официальные матчи у сборной России или нет, потому что в команде собраны реально сильные футболисты. Подобные матчи всегда особенные, стадион будет заполнен. Русские будут очень мотивированны, сербам придется тяжело. Если не ошибаюсь, Югославия всего один раз обыгрывала Россию, я принимал участие в том матче. Но в остальных случаях Россия всегда побеждала. Это сильная футбольная страна, хотя сейчас российский футбол и в сложной ситуации», — приводит «РБ Спорт» слова специалиста.

Товарищеский матч между Россией и Сербией пройдет в четверг, 21 марта, на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 20.00 по московскому времени.