Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу основного вратаря команды. Он прокомментировал тему «первого номера» в сборной в эфире программы «После футбола» на телеканале «Матч ТВ».

— 9 игр в отборочном цикле провел Гильерме. Можно его считать номером один? А вдруг у него ангина перед игрой, — сказал Черчесов. — Что нам, не играть и не выходить на матч? Мы все время отсматриваем кандидатов. Единственный футболист, который был вызван и сразу сыграл — это Ахметов. Нужно еще вписаться в коллектив.

Статистика может лукавить. Тот же Гильерме пропускал от «Ювентуса». Некоторые вратари даже не мечтали о «Юве». Опыт тоже очень важен. Надеемся, что те же Максименко и Сафонов будут продолжать прогрессировать и расти как на дрожжах. Мы всех оцениваем и четко говорим, почему того или иного нет. Мы никогда мимо не проходим.