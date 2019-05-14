Станислав Черчесов - об окончательном составе, Черышеве и ближайших соперниках Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, огласивший расширенный состав национальной команды на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра, рассказал, когда назовет окончательную заявку. По его словам, он находится в полном контакте с травмированным нападающим Денисом Черышевым.

– Мы никогда расширенный состав не называли, потому что хотели, чтобы все игроки, которых мы вызывали, сразу были готовы приехать, - приводит слова Черчесова пресс-служба РФС. - Но это особый случай, потому что сезон подходит к концу. Чтобы футболисты понимали, что они могут попасть в окончательный список. Чтобы они готовились психологически и строили соответствующие планы. Поэтому мы и объявили расширенный состав.

– Как будет построена дальнейшая работа?

– Мы 26-го, после последнего тура дадим футболистам три дня выходных, чтобы они дух перевили. 30-го числа собираемся в Новогорске. До 6-го мы там будем тренироваться. 3-го числа у нас контрольный матч с "Чертаново". 6-го полетим в Саранск, там проведем игру, переночуем и полетим в Нижний Новгород. Ажиотаж большой в обоих городах, ждем наших болельщиков.

– Какого числа назовете окончательный состав?

– Дождемся завтра полуфинальных матчей, потому что кандидатов достаточно в этих командах. Мы объявим или 21-го числа, потому что 22-го финал. Если все игроки, которые будут в финале участвовать, будут в окончательном списке, тогда мы их назовем. Чтобы было понятно. Если в одной команде будут игроки сборной, а в другой были в расширенном списке и не попали, то психологическая ситуация будет разная. Мы должны все учитывать.

Или же после финала, 23-го числа, чтобы быть объективным ко всем. Психологию надо всегда учитывать, чтобы мы коллегам-тренерам не доставили неприятностей.

– Что говорит Денис Черышев и когда мы его увидим в нашей команде?

– С Денисом мы общались уже три раза. Последний раз – позавчера. С Эдуадом Безугловым разговаривали, чтобы они после первых снимков сделали еще дополнительные снимки. Травма свежая и можно что-то не увидеть. Он сделал снимок. Подтвердилось, что крестообразная цела. В этом плане повезло. Трещинка, которая у него есть… Врачи попросили его ходить на костылях, чтобы не было нагрузки. У нас есть полный контакт. Держим все на контроле. Понятно, что неприятный момент, но нам не привыкать.

– Что скажите о Сан-Марино и Кипре?

– Соперник есть соперник. Нам надо собирать информацию. Изучать их. Свои игры разобрать, потому что мы сыграли с Бельгией и Казахстаном. У нас не было возможности посмотреть эти матчи. Поэтому будет мини-сбор, чтобы учесть все нюансы. Информации достаточно. Самое главное – уметь информацией пользоваться и доносить до игроков.