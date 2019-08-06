Черчесов ответил на вопрос, возможно ли совмещение работы в сборной и клубе

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, подразумевает ли его контракт с РФС совмещение с работой в клубе.

– Возможно все, главное – хотим мы этого или нет, – сказал Черчесов в интервью Илье Казакову для программы "Футбол России" на телеканале "России 24". – Давайте так: каждый занимается своим делом, я уже сказал, что я – главный тренер сборной, мне нужно концентрироваться на своей работе. Она достаточно интересна, сложна и специфична. Надо сконцентрироваться на одном, работать там, где работаешь. Слухи – слухами, не хотелось бы ни коллегу напрягать, ни людей отвлекать.

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