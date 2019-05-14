Станислав Черчесов: "Чем меня подкупил Меркулов? Я неподкупный"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед матчами отборочного турнира к Евро-2020 с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород) объяснил вызов защитника "Урала" Михаила Меркулова​.

– Уход Жиркова? А куда он ушел, есть адрес? Он великолепный матч сыграл (с ЦСКА, 3:1. – Прим. "СЭ"). Откуда он ушел? Из сборной? Есть ситуация, которая есть. Сейчас его не вызвали по той или иной причине.

– В сборную вызван Михаил Меркулов. Чем он вас подкупил?

– Я неподкупный. Меркулов стабильно играет, а его позиция для нас – дефицитная. Он попал в расширенный список и теперь поймет, что мы за ним наблюдаем. Мы с ним не говорили. Если он пройдет мимо, то я его даже не узнаю – не знаю, как он выглядит. Но видел, как он играет. Плюс многие футболисты, которых мы вызывали, какое-то время за сборную на поле не выходили. Например, Джикия в Катаре следжил за матчем с трибуны. А теперь он – основой центральный защитник сборной и капитан "Спартака". Нам понадобиться может любой. То же могу сказать и про Сутормина, который весь сезон проводит на стабильном уровне, играет на нескольких позициях. Прогрессируют Мирзов, Бакаев. Мимо них мы пройти не могли. По-моему, все объективно. (Илья Андреев)

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