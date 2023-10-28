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Сегодня, 14:30

Вице-президент РФС Соловьев: «Пока не будут решены политические проблемы, серьезных решений УЕФА не примет»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Вице-президент РФС Денис Соловьев в интервью «СЭ» рассказал, считал ли ситуацию с допуском сборных России U-17 до международных турниров потеплением в отношениях с УЕФА.

«Мне не казалось. Верю тому, что написано — они рассматривали техническую возможность. Рассмотрели — не нашли. УЕФА двигается по понятной логике — до тех пор, пока не будут решены политические проблемы, никаких серьезных решений они не примут. При этом в УЕФА не хотят, чтобы РФС уходил, и понимают, что мы не можем долго находиться в безвоздушном пространстве», — сказал Соловьев «СЭ».

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года. 26 сентября исполком УЕФА объявил о допуске к международным соревнованиям сборных России до 17 лет. 10 октября организация сообщила об отмене своего решения.

Полностью интервью Соловьева читайте на сайте «СЭ»

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