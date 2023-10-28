Соловьев: «Если есть возможность договариваться с УЕФА, надо по этому пути идти. Нет — ищем другие форматы»

Вице-президент РФС Денис Соловьев в интервью «СЭ» высказался о ситуации с возможным переходом в АФК.

«Главное — правильно оценивать точку, в которой мы сейчас находимся. Есть возможность договариваться с УЕФА и добиваться результата — замечательно, надо по этому пути идти. Нет возможности — надо искать другие форматы. Необходимо трезво оценивать свои возможности», — сказал Соловьев «СЭ».

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года. 26 сентября исполком УЕФА объявил о допуске к международным соревнованиям сборных России до 17 лет. 10 октября организация сообщила об отмене своего решения.

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