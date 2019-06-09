Смолов заявил, что сборная России серьезно настроена на матч с Кипром

Нападающий сборной России Федор Смолов поделился эмоциями от победы над Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 (9:0), а также рассказал, каким будет настрой на матч со сборной Кипра​.

– Всегда приятно выигрывать, всегда приятно забивать. Я рад, что удалось принять участие в историческом матче. Большое спасибо болельщикам за поддержку, надеюсь, что мы их порадовали как количеством голов, так и качеством игры, – сказал Смолов в интервью пресс-службе сборной.

Как говорил Станислав Саламович, матч с Сан-Марино являлся проверкой на профессионализм. Почему продолжали забивать? Нужно создавать и реализовывать моменты независимо от соперника и от счета.

Настрой на Кипр будет более серьезным, потому что все прекрасно понимают, что это соперник другого уровня. Будет гораздо сложнее.

Сборная России сыграет с командой Кипра во вторник, 11 июня. Начало – в 21.45 по московскому времени. Встреча пройдет в Нижнем Новгороде.

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