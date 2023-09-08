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Сегодня, 13:54

Смертин считает, что изоляция России будет долгой

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Челси» и сборной России Алексей Смертин рассказал, сколько еще продлится изоляция отечественного спорта.

«Изоляция будет долгой. Мое мнение, что мы сейчас просто теряем поколение. Теряем поколение определенных футболистов, но они другими категориями рассуждают. Госкорпорации финансируют футбол, и это будет продолжаться. Мы будем вариться в собственном соку», — цитирует Смертина Legalbet.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах под эгидой организаций.

Источник: https://legalbet.ru/news/smertin-izolyatciya-rossii-budet-dolgoj-mi-sejchas/
Алексей Смертин
Сборная России по футболу
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