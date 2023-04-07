Широков: «Национальная сборная — не поле для экспериментов. Но РФС и Карпин придерживаются своей стратегии»

Генеральный директор «Сатурна» Роман Широков поделился мнением о решении главного тренера сборной России Валерия Карпина не вызывать в национальную команду игроков старше 30 лет.

«Вызывать молодежь в сборную — это право главного тренера, если руководство одобряет это. Я считаю, что в сборной должны играть сильнейшие. Соответственно, они должны всегда стараться выигрывать. Национальная сборная, по моему мнению, не поле для экспериментов. Но РФС и главный тренер придерживаются своей стратегии. Каждый волен выбирать то, что ему ближе и правильней», — приводит Sport24 слова Широкова.

В конце марта сборная России провела два товарищеских матча. 23 числа россияне встретились с Ираном (1:1), — а 26-го сыграли против Ирака (2:0).